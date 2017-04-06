В центре Екатеринбурга мусоровоз наехал на девушку

Вечером 5 апреля в центре Екатеринбурга водитель мусоровоза МАЗ сбил 29-летнюю девушку.

Автомобилист ехал по улице Малышева со стороны Шейнкмана в направлении Сакко и Ванцетти. Увидев девушку, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на красный сигнал светофора, он затормозил. Но наезда избежать не удалось.