В Уфе вандалы сломали светильники в сквере 50-летия Победы

В ходе реконструкции в сквере были установлены 190 светильников. 25 из них были сломаны вандалами.

«Нужно понимать, что мы живем в современном городе, где установлено множество видеокамер. Люди, нанесшие вред городскому имуществу, будут наказаны», — заявил глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Мэрия напоминает, что за вандализм правонарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей или 360 часов работ.