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06:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе вандалы сломали светильники в сквере 50-летия Победы

В Уфе вандалы сломали более двух десятков светильников в сквере 50-летия Победы, сообщает мэрия.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В ходе реконструкции в сквере были установлены 190 светильников. 25 из них были сломаны вандалами.

«Нужно понимать, что мы живем в современном городе, где установлено множество видеокамер. Люди, нанесшие вред городскому имуществу, будут наказаны», — заявил глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Мэрия напоминает, что за вандализм правонарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей или 360 часов работ.

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