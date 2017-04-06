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06:53 (мск), источник: Newslab.ru

Со льда Красноярского моря спасли рыбака с переломом ноги

Мужчина отправился на рыбалку в Сыдинский залив, но упал и сломал ногу.

Со льда Красноярского водохранилища спасатели эвакуировали рыбака со сломанной ногой, сообщили 6 апреля в краевом учреждении «Спасатель».

Несчастный случай во время рыбалки произошел с жителем Краснотуранского района — мужчина отправился на рыбалку в Сыдинский залив, но упал и сломал ногу. Самостоятельно выбраться на берег, чтобы получить медицинскую помощь, мужчина не мог, как не могли добраться до него по тонкому льду врачи скорой помощи, к которым он обратился. Спасатели доставили мужчину на берег при помощи судна на воздушной подушке и передали врачам.

Стоит отметить, что в крае повсеместно закрываются ледовые переправы через реки. За вчерашний день запретили эксплуатацию 12 переправ, 11 из которых находится в Эвенкии, а еще одна в Ачинском районе. Ранее закрылись переправы на Ангаре, Чулыме, Тасеевой, на реке Оя, Амыл, Бирюса, а также на Енисее в районе Казачинского и Енисейска, где уже наблюдается ледоход. Кроме этого, перестала действовать ледовая переправа на Красноярском водохранилище в районе Новоселово.

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