После падения листа шифера на ребенка в Хабаровске завели уголовное дело

Следственные органы выясняют обстоятельства несчастного случая, произошедшего в Хабаровске накануне днем — напомним, что с крыши пятиэтажного дома на голову семилетней девочки упал лист шифера. По этому факту заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого управления следственного комитета.

Напомним, что ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами — ушибом мозга и переломом теменной кости. Представители управляющей компании заявили, что незадолго до происшествия работы на крыше вел подрядчик, нанятый Фондом капитального ремонта МКД, однако руководство регионального оператора эту информацию опровергает.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления, в том числе будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников управляющей компании и подрядной организации, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ», — говорится в пресс-релизе следственного управления СК РФ.

Между тем прокуратура Центрального района проводит собственную проверку.