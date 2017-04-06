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12:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Посылку с муляжом гранаты обнаружили сотрудники «Почты России» в Красноярске

Груз должны были отправить в Норильск.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники «Почты России» в Красноярске обнаружили в посылке муляж гранаты и боеприпасы к сигнальному пистолету. Об этом сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора. Груз должны были отправить в Норильск.

«В ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования работники почтамта выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее ручную гранату», — отметили в «Почте России».

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Согласно действующим правилам, подозрительный предмет подлежит уничтожению. Происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений.

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