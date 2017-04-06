На Левом берегу Омска сбили пешехода: женщина впала в кому

Омичка впала в кому после того, как ее сбила машина. Происшествие случилось вчера вечером около 21:00 на улице Лукашевича.

Сообщения об аварии появились в пабликах «ЧП Омск» и «REGIK55».

Как поясняют свидетели ДТП, после наезда водитель остановился и вместе с пассажиром бросился на помощь к пострадавшему пешеходу.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, сбили женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.

46-летний водитель за рулем «Понтиак Вибе» не сразу заметил пешехода, который неожиданно появился на дороге, но увидев человека на проезжей части, ударил по тормозам. Мужчина был абсолютно трезв.