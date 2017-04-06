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07:13 (мск), источник: Om1.ru

На Левом берегу Омска сбили пешехода: женщина впала в кому

Омичка перебегала дорогу в неположенном месте.

Омичка впала в кому после того, как ее сбила машина. Происшествие случилось вчера вечером около 21:00 на улице Лукашевича.

Сообщения об аварии появились в пабликах «ЧП Омск» и «REGIK55».

Как поясняют свидетели ДТП, после наезда водитель остановился и вместе с пассажиром бросился на помощь к пострадавшему пешеходу.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, сбили женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.

46-летний водитель за рулем «Понтиак Вибе» не сразу заметил пешехода, который неожиданно появился на дороге, но увидев человека на проезжей части, ударил по тормозам. Мужчина был абсолютно трезв.

Молодую женщину госпитализировали в БСМП № 1 с черепно-мозговой травмой. В настоящее время омичка находится в коме, за ее жизнь борются врачи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии и проводят проверку.

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