В Уфе столкнулись «легковушка», фура и автобус «НефАЗ»

По словам автора фото, ДТП произошло в районе второй площадке УМПО. Столкнулись пассажирский НефАЗ, фура и легковое авто. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Сообщается, что ДТП спровоцировало серьезную пробку. Эта пробка наблюдается и в данный момент на перекрестке улицы Трамвайная и Уфимского шоссе.