В Уфе столкнулись «легковушка», фура и автобус «НефАЗ»
В Уфе произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Фото попало в группу БашДТП.
В Уфе произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. Фото попало в группу БашДТП.
По словам автора фото, ДТП произошло в районе второй площадке УМПО. Столкнулись пассажирский НефАЗ, фура и легковое авто. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Сообщается, что ДТП спровоцировало серьезную пробку. Эта пробка наблюдается и в данный момент на перекрестке улицы Трамвайная и Уфимского шоссе.