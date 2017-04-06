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07:22 (мск), источник: Newslab.ru

Пойман подозреваемый в расстреле бизнесмена у ТЦ «Взлетка Плаза»

Мужчина несколько раз выстрелил в 38-летнего уроженца Грузии, находившегося в автомобиле, и скрылся.

Источник: Reuters

Спустя почти месяц удалось задержать подозреваемого в убийстве предпринимателя на парковке у красноярского ТЦ «Взлетка Плаза». Эту информацию Newslab.ru подтвердили в следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел 8 марта — мужчина несколько раз выстрелил в 38-летнего уроженца Грузии, находившегося в автомобиле, и скрылся. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли. Все это время продолжался розыск исполнителя и заказчика преступления.

6 апреля в ГСУ СК по краю подтвердили, что подозреваемого в убийстве предпринимателя удалось задержать, однако подробности там пока не стали уточнять.

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