Пойман подозреваемый в расстреле бизнесмена у ТЦ «Взлетка Плаза»

Спустя почти месяц удалось задержать подозреваемого в убийстве предпринимателя на парковке у красноярского ТЦ «Взлетка Плаза». Эту информацию Newslab.ru подтвердили в следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел 8 марта — мужчина несколько раз выстрелил в 38-летнего уроженца Грузии, находившегося в автомобиле, и скрылся. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли. Все это время продолжался розыск исполнителя и заказчика преступления.

6 апреля в ГСУ СК по краю подтвердили, что подозреваемого в убийстве предпринимателя удалось задержать, однако подробности там пока не стали уточнять.