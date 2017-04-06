«Арочный Майдан» в Полтаве: пострадавшие АТОшники прооперированы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Врачи прооперировали участников АТО, пострадавших вследствие столкновений во время митинга против застройки в центре Полтавы, сообщает волонтер Наталия Гранчак на странице в Facebook.

«Операции у Саши (Александр Коба — Ред.) только завершились. Переводят в реанимацию», — написала волонтер, добавив, что его состояние остается тяжелым.

Она также сообщила, что второй пострадавший по имени Дмитрий также прооперирован.