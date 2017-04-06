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08:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Арочный Майдан» в Полтаве: пострадавшие АТОшники прооперированы

Врачи прооперировали участников АТО, пострадавших вследствие столкновений во время митинга против застройки в центре Полтавы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Врачи прооперировали участников АТО, пострадавших вследствие столкновений во время митинга против застройки в центре Полтавы, сообщает волонтер Наталия Гранчак на странице в Facebook.

«Операции у Саши (Александр Коба — Ред.) только завершились. Переводят в реанимацию», — написала волонтер, добавив, что его состояние остается тяжелым.

Она также сообщила, что второй пострадавший по имени Дмитрий также прооперирован.

Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо.

С помощью инструментов арку удалось снести. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

По словам Гранчак, около 3:00 люди еще не расходились.

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