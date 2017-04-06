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07:38 (мск), источник: РИА Новости

На станции московского метро «Саларьево» нашли подозрительную сумку

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правоохранители проверяют подозрительную сумку, обнаруженную на станции метро Саларьево Сокольнической линии московского метро, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«У входа подозрительная сумка. Место огорожено, метро в штатном режиме, проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник, за последние несколько дней после теракта в метро Санкт-Петербурга в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички. В среду правоохранители проверяли подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале в центре Москвы, а также бесхозный предмет на станции метро «Тушинская».

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.

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