Двое подозреваемых в нападении на пост Росгвардии в Астрахани задержаны

В ночь на четверг в Астрахани причастные к убийству двух полицейских несколькими днями ранее напали на пост Росгвардии. Один из сотрудников Росгвардии получил серьезные ранения. Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы. Как сообщал СК, в ходе перестрелки нападавшим удалось завладеть оружием правоохранителей, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы», — написал Жилкин в своем микроблоге в Twitter.