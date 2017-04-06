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07:40 (мск), источник: РИА Новости

Двое подозреваемых в нападении на пост Росгвардии в Астрахани задержаны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Двое подозреваемых в нападении на пост Росгвардии в Астрахани задержаны, сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

В ночь на четверг в Астрахани причастные к убийству двух полицейских несколькими днями ранее напали на пост Росгвардии. Один из сотрудников Росгвардии получил серьезные ранения. Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы. Как сообщал СК, в ходе перестрелки нападавшим удалось завладеть оружием правоохранителей, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранении оружия и боеприпасов.

«Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы», — написал Жилкин в своем микроблоге в Twitter.

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