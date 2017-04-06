На территории воинской части в Уссурийске загорелась БМП и сдетонировал ее боезапас

Сегодня, 6 апреля, в Уссурийске произошло возгорание на территории одной из воинских частей. По предварительной информации, инцидент произошел на территории склада, относящегося к 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде. В одном из боксов загорелась одна единица гусеничной техники, после чего сдетонировал боеприпас и у боевой машины оторвало башню, также повреждена дверь ангара.

В настоящее время военные самостоятельно локализовали открытое горение, а после ликвидировали сам пожар.