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08:02 (мск), источник: Вести Приморье

На территории воинской части в Уссурийске загорелась БМП и сдетонировал ее боезапас

В одном из боксов загорелась одна единица гусеничной техники, после чего сдетонировал боеприпас и у боевой машины оторвало башню, также повреждена дверь ангара.

Сегодня, 6 апреля, в Уссурийске произошло возгорание на территории одной из воинских частей. По предварительной информации, инцидент произошел на территории склада, относящегося к 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде. В одном из боксов загорелась одна единица гусеничной техники, после чего сдетонировал боеприпас и у боевой машины оторвало башню, также повреждена дверь ангара.

В настоящее время военные самостоятельно локализовали открытое горение, а после ликвидировали сам пожар.

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