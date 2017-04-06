Военная станция в Красноярском крае зафиксировала ракетный пуск КНДР

Радиолокационная станция в Красноярском крае зафиксировала запуск Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом 5 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Пуск, в частности, отследила радиолокационная станция в Красноярском крае. Эта РЛС входит в наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении и замыкает сплошное радиолокационное поле на северо-восточном направлении», — отмечает источник.

По данным собеседника агентства, пуск не представляет угрозу для России.

Напомним, Северная Корея запустила баллистическую ракету «Пуккыксон-2» 5 апреля в 0:40 по московскому времени. Аппарат пролетел 60 км в сторону Японского моря, достигнув максимальной высоты полета в 189 км.

Добавим, в Красноярском крае работает радиолокационная станция «Воронеж», расположенная под Енисейском. Новая система способна обнаружить баллистические и крылатые ракеты возможного противника.