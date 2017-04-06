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08:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В центре Екатеринбурга ночью сгорело несколько автомобилей

В Екатеринбурге на улице Куйбышева сегодня ночью сгорело три автомобиля. Владельцы написали заявление в полицию.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«На площади 9 кв. м. сгорели три автомобиля “Nissan Sentra”, “Renault Duster”, “Opel Mokka” и поврежден кузов автомобиля “Chevrolet Lacetti”. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава», — сообщили в МЧС.

Через час после возгорания пожарные ликвидировали открытое горение и разобрали сгоревшие конструкции. Как сообщили Накануне.RU в отделение по связям по СМИ УМВД Екатеринбурга, на место выезжала следственно-оперативная группа. Будет проведена проверка и пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. По итогам проверки в полиции примут процессуальное решение.

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