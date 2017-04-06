В центре Екатеринбурга ночью сгорело несколько автомобилей
В Екатеринбурге на улице Куйбышева сегодня ночью сгорело три автомобиля. Владельцы написали заявление в полицию.
В Екатеринбурге на улице Куйбышева сегодня ночью сгорело три автомобиля. Владельцы написали заявление в полицию.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«На площади 9 кв. м. сгорели три автомобиля “Nissan Sentra”, “Renault Duster”, “Opel Mokka” и поврежден кузов автомобиля “Chevrolet Lacetti”. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава», — сообщили в МЧС.
Через час после возгорания пожарные ликвидировали открытое горение и разобрали сгоревшие конструкции. Как сообщили Накануне.RU в отделение по связям по СМИ УМВД Екатеринбурга, на место выезжала