Следком проверяет информацию о нападении собак на людей в Хабаровске

Хабаровск, 6 апреля, AmurMedia.

Проверка информации, размещенной в СМИ, о нападениях бездомных собак на людей началась в Хабаровске. Проводимые мероприятия инициировали в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка по информации, размещенной в СМИ, о нападениях бездомных собак на людей. В ходе проверки следственными органами будет обобщена информация о всех случаях нападения животных, также будет дана оценка действиям (бездействиям) соответствующих должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение» — говорится на сайте краевого следкома.