В Уфе трамвай протаранил «ПАЗ» с пассажирами

Сегодня, 6 апреля, на улице 50 лет Октября в Уфе столкнулись трамвай и пассажирский автобус. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», на месте образовалась серьезная пробка. Движение в сторону проспекта Октября заметно затруднено.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу трамваю, в результате чего последний буквально протаранил маршрутку. «ПАЗик» следовал по 272-му маршруту от Телецентра в сторону ДОКа.