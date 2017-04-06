Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
"Смертника в шапочке" из метро Петербурга уволили с работы
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
«Вашингтон» Овечкина снова выиграл регулярный чемпионат НХЛ
Малкин: Я хочу на Олимпиаду. А «Питтсбург» меня отпустит
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Измождённые селёдки": жена Николаева оскорбила коллег мужа
Выжившая в теракте женщина сказала, что ее спасло
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе трамвай протаранил «ПАЗ» с пассажирами

На улице 50 лет Октября образовалась серьезная пробка.

Сегодня, 6 апреля, на улице 50 лет Октября в Уфе столкнулись трамвай и пассажирский автобус. Как сообщают подписчики сообщества «БашДТП», на месте образовалась серьезная пробка. Движение в сторону проспекта Октября заметно затруднено.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу трамваю, в результате чего последний буквально протаранил маршрутку. «ПАЗик» следовал по 272-му маршруту от Телецентра в сторону ДОКа.

На момент публикации статьи данных о пострадавших не поступило. По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Как почти ничего не делать и хорошо выглядеть
"Неужели вы посмеете говорить Овечкину, что надо делать?"
Как почти ничего не делать и хорошо выглядеть
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
Вашингтон сокращает помощь Украине
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300 человек
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь