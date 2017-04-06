Убийца мужчины из Актобе скончался в следственном изоляторе

Об этом со ссылкой на брата умершего подозреваемого Бориса Клеменкова пишет «Эврика». — Что произошло в изоляторе — непонятно! Только его забрали полицейские, а сегодня вечером мать привезёт его из морга. Мы не оправдываем его в содеянном преступлении, но он наш родной человек, и мы хотим знать, что случилось, — рассказал мужчина.



По его сведениям, Борис Клеменков умер утром 29 марта. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Официальных комментариев по этому факту ДВД Актюбинской области пока не дает.

17 марта Клеменков застрелил из обреза своего знакомого — 30-летнего Дениса Моисеенко. Тело убийца завернул в ковер и спрятал на балконе.



Труп нашли спустя 9 дней. Все это время Моисеенко числился пропавшим без вести. Борис Клеменков сознался в совершении преступления.