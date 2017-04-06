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08:46 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300

Жертвами схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа в субботу стали более 300 человек. Власти Колумбии приказали провести расследование инцидента.

Источник: AP 2017

По меньшей мере 2,5 тысячи человек в настоящее время находятся во временных убежищах.

Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего.

Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.

«Речь идет не о наказании, а о предупредительных мерах», — объяснил колумбийский чиновник, инициировавший расследование.

«Что хорошего в том, чтобы наказывать людей сейчас, после стольких смертей», — добавил Эдгардо Майя.

Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.

Спасатели продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под облоками.

В поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.

Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход селя был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.

Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам — многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Сергей Донцов
царство небесное всем!
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А Б
Природа мстит человечеству за насилие над ней.
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