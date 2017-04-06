Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300
Жертвами схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа в субботу стали более 300 человек. Власти Колумбии приказали провести расследование инцидента.
Жертвами схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа в субботу стали более 300 человек. Власти Колумбии приказали провести расследование инцидента.
По меньшей мере 2,5 тысячи человек в настоящее время находятся во временных убежищах.
Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего.
Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.
«Речь идет не о наказании, а о предупредительных мерах», — объяснил колумбийский чиновник, инициировавший расследование.
«Что хорошего в том, чтобы наказывать людей сейчас, после стольких смертей», — добавил Эдгардо Майя.
Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.
Спасатели продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под облоками.
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Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход селя был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.
Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам — многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.