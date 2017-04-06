Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300

По меньшей мере 2,5 тысячи человек в настоящее время находятся во временных убежищах.

Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего.

Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.

«Речь идет не о наказании, а о предупредительных мерах», — объяснил колумбийский чиновник, инициировавший расследование.

«Что хорошего в том, чтобы наказывать людей сейчас, после стольких смертей», — добавил Эдгардо Майя.

Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.