Перед судом предстанут члены ОПС, торговавшие наркотиками в Пермском крае

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, все фигуранты обвиняются в организация и участие в преступном сообществе, сбыты наркотических средств организованной группой в крупном размере и покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.



В ходе следствия было установлено, что в конце лета 2015 года, организатор приехал в Пермь, где преследуя цель незаконного обогащения, организовал сообщество. Преступная организация состояла из 3 организованных групп. Согласно строго распределённым ролям каждая группировка занималась сбытом героина на своей территории: в Березниках, Александровске и Горнозаводске Пермского края. В основном наркотик сбывался через курьеров путём закладок, а денежные средства за полученный товар наркопотребители перечисляли посредством электронных Интернет-сервисов и на банковские карты.



В ходе проведенных обысков по месту жительства обвиняемых и ОРМ было обнаружено и изъято свыше 13 кг приготовленного для сбыта героина.



Деятельность сообщества была раскрыта и пресечена сотрудниками правоохранительных органов в начале 2016 года. В настоящее время уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.



Также одному из фигурантов сообщества, с которым ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судом уже вынесен приговор. Он осужден в декабре 2016 года Горнозаводским районным судом Пермского края к 11 годам лишения свободы, со штрафом в 500 тыс. руб., с отбыванием наказания в колонии строго режима.