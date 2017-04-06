Пропавшего в Талдыкоргане школьника нашли в Астане

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, заявление о без вести пропавшем 17-летнем юноше поступило к полицейским Талдыкоргана 3 апреля.

Мать подростка пояснила, что сын ушел из дома еще 31 марта. Как выяснилось, пропавший юноша, обучающийся в 11 классе одной из городских школ, уже неоднократно сбегал из родительского дома.

«Фото разыскиваемого школьника было разослано по всем городским и районным подразделениям полиции региона. И с учетом того, что летом 2016 года его уже отыскали в Астане, ориентировка на без вести пропавшего была также направлена столичным полицейским. В итоге при содействии коллег из Астаны нам удалось установить местонахождение юноши и сообщить его родителям, что он жив и невредим», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

В настоящее время разысканный талдыкорганский школьник помещен в Центр временной реабилитации несовершеннолетних Астаны, где ожидает приезда родных. Выяснилось, что в столицу 17-летний юноша добрался «автостопом».