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10:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Условные террористы напали на военный городок в Хабаровском крае

Учение с подразделениями антитеррора провели в инженерном соединении ВВО, расположенном в Хабаровском крае.

Условные террористы напали на КПП военного городка. Потом они разделились на несколько групп и попытались прорваться к штабу, складам и жилой зоне гарнизона.

По сигналу тревоги было поднято подразделение противодействия терроризму. Две группы выдвинулись в обход «нападавших». Они должны были взять условных террористов в кольцо и отрезать им пути отхода. В это время основная часть военнослужащих под прикрытием БТР блокировала «нападавших» у здания КПП. В ходе учебного боя «террористы» были уничтожены, некоторых из них задержали. Также военнослужащие отработали задачи по эвакуации раненых, проведению РХБ и инженерной разведки территории в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.

Отмечается, что для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было применено свыше двух тысяч холостых боеприпасов. Кроме того использовались различные средства имитации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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