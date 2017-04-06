Условные террористы напали на военный городок в Хабаровском крае

Условные террористы напали на КПП военного городка. Потом они разделились на несколько групп и попытались прорваться к штабу, складам и жилой зоне гарнизона.

По сигналу тревоги было поднято подразделение противодействия терроризму. Две группы выдвинулись в обход «нападавших». Они должны были взять условных террористов в кольцо и отрезать им пути отхода. В это время основная часть военнослужащих под прикрытием БТР блокировала «нападавших» у здания КПП. В ходе учебного боя «террористы» были уничтожены, некоторых из них задержали. Также военнослужащие отработали задачи по эвакуации раненых, проведению РХБ и инженерной разведки территории в целях обнаружения отравляющих и взрывчатых веществ.