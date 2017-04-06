Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону

«Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящиеся там фонарик», — сказал представитель Росгвардии. По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил, что инцидент произошел около 07:00 мск в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.