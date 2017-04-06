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09:06 (мск), источник: ТАСС

Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

«Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящиеся там фонарик», — сказал представитель Росгвардии. По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил, что инцидент произошел около 07:00 мск в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Комментарии
14
Сергей Донцов
ну да, до митингов спокойно было.позор один позор.
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Падший Ангел
Скорей всего мужчина не успел отбросить взрыв-пакет от себя. Интересно, сколь лет мужчине?
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Сергей Донцов
да сейчас каких только болванок нет,может запросто
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