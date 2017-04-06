Подруга сына разочаровала женщину на 80 тысяч в Приморье
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже ювелирных изделий из квартиры в Уссурийске, об этом сообщает ИА «Дейта»
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже ювелирных изделий из квартиры в Уссурийске, об этом сообщает ИА «Дейта»
В полицию с заявлением о квартирной краже обратилась 42-летняя жительница Уссурийска. Причиненный ущерб она оценила в 80 тыс. рублей.
Следователи установили, что в течение недели в квартире потерпевшей проживала подруга сына. Женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий, когда вернулась домой после работы. Приятельницы сына дома не оказалось.
В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 22-летнюю жительницу Уссурийска.
В отделе полиции девушка дала признательные показания и пояснила, что частью похищенного она успела распорядиться по своему усмотрению. Золотые украшения, которые девушка не успела продать, изъяты и возвращены владелице.
Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ирина Петрова.