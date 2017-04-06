Подруга сына разочаровала женщину на 80 тысяч в Приморье



В полицию с заявлением о квартирной краже обратилась 42-летняя жительница Уссурийска. Причиненный ущерб она оценила в 80 тыс. рублей.



Следователи установили, что в течение недели в квартире потерпевшей проживала подруга сына. Женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий, когда вернулась домой после работы. Приятельницы сына дома не оказалось.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 22-летнюю жительницу Уссурийска.

В отделе полиции девушка дала признательные показания и пояснила, что частью похищенного она успела распорядиться по своему усмотрению. Золотые украшения, которые девушка не успела продать, изъяты и возвращены владелице.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Петрова.