В груду металла превратились две иномарки после ДТП в Хабаровске

В среду вечером на улице Краснореченской между остановками «Заводская» и «Сурикова» пьяный водитель устроил серьезное ДТП, сообщает портал «Губерния».

Виновник аварии — водитель микроавтобуса «Мазда Бонго». За минуту до столкновения он выехал на Краснореченскую с улицы Суворова и двинулся в направлении центра города. По словам очевидцев, «Бонго» несся с огромной скоростью.

Двигаясь по первому ряду, микроавтобус протаранил следовавшую перед ним «Хонду Цивик». Водитель этой машины направлялся домой после киносеанса — он неспешно ехал вдоль бордюра со скоростью порядка 40 километров в час. «Хонду» в результате столкновения выбросило на рельсы, а микроавтобус виновника ДТП завалился на бок.

Шансов сбежать с места ДТП у виновника аварии не было: лихач, которого извлекли из «Бонго» через люк, оказался в машине ГИБДД сразу после того, как ему оказали первую помощь. 30-летний хабаровчанин уже был лишен прав за нетрезвое вождение, пьяным он оказался и на этот раз. Действующего полиса ОСАГО у него нет.