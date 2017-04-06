В Башкирии школьник погиб, на спор схватив провод в 10 тысяч вольт
ЧП произошло в Благовещенском районе республики. Спор двух шестиклассников в селе Покровка Благовещенского районе республики закончился трагедией.
ЧП произошло в Благовещенском районе республики. Спор двух шестиклассников в селе Покровка Благовещенского районе республики закончился трагедией.
По предварительным данным, пока дети ждали школьный автобус, один из них на спор залез на столб линии электропередач и ухватился за высоковольтный провод под напряжением в 10 тысяч вольт. В результате подросток скончался на месте.
Как сообщили «Вестям» в