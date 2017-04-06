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09:23 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии школьник погиб, на спор схватив провод в 10 тысяч вольт

ЧП произошло в Благовещенском районе республики. Спор двух шестиклассников в селе Покровка Благовещенского районе республики закончился трагедией.

По предварительным данным, пока дети ждали школьный автобус, один из них на спор залез на столб линии электропередач и ухватился за высоковольтный провод под напряжением в 10 тысяч вольт. В результате подросток скончался на месте.

Как сообщили «Вестям» в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан, по данному факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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