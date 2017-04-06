В Крыму задержали украинское судно

Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО «БАРА — Украина — Одесса».

Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль «Аметист», досмотровая группа которого высадилась на борт «Рыбака Херсона» для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

«В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров», — говорится в сообщении.

Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.