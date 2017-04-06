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09:54 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму задержали украинское судно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «Рыбак Херсона», нарушившее госграницу, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО «БАРА — Украина — Одесса».

Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль «Аметист», досмотровая группа которого высадилась на борт «Рыбака Херсона» для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

«В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров», — говорится в сообщении.

Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

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