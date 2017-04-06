Под Волгоградом школьник погиб при обрушении плиты на заброшенном заводе
11-летний мальчик скончался во Фроловском районе Волгоградской области в результате падения на него плиты на территории заброшенного завода в среду, 5 апреля.
11-летний мальчик скончался во Фроловском районе Волгоградской области в результате падения на него плиты на территории заброшенного завода в среду, 5 апреля.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, по предварительным данным, накануне школьник и его друзья лазили и играли по полуразвалившимся зданиям предприятия. В
«Травмы для ребёнка оказались смертельными. Он скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия», — добавила Наталия Куницкая.
В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.