Под Волгоградом школьник погиб при обрушении плиты на заброшенном заводе

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, по предварительным данным, накануне школьник и его друзья лазили и играли по полуразвалившимся зданиям предприятия. В какой-то момент плита межэтажного перекрытия обрушилась и придавила одного мальчика. Приятели школьника сначала попытались сами помочь ему, а потом позвали на помощь жителей расположенных рядом домов.

«Травмы для ребёнка оказались смертельными. Он скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия», — добавила Наталия Куницкая.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.