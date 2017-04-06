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09:52 (мск), источник: Новости Перми

Пермские полицейские предотвратили пожар на Ленина, 87

Сотрудники полка ППС Фанус Зайдулин, Олег Носков и Михаил Пузыревский увидели, как на стене дома загорелась рекламная вывеска. Полицейские ликвидировали пожар.

В момент инцидента мужчины находились на работе в составе автопатруля. Проезжая по улице Ленина, они заметили, что между первым и вторым этажами на доме № 87 горит рекламная вывеска. Сотрудники ППС сообщили о пожаре в оперативные службы и приступили к ликвидации пламени.

К этому времени от высокой температуры окна квартир уже начали деформироваться.

«Старший сержант полиции Олег Носков стал предупреждать жильцов о пожаре, а его коллеги — старший лейтенант полиции Фанус Зайдулин и младший сержант полиции Михаил Пузыревский — поднялись в квартиру, которая располагалась непосредственно над горящей вывеской. В жилище в этот момент находилась пожилая женщина. Сотрудники объяснили ей ситуацию и из окон её квартиры начали тушить вывеску», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейским удалось потушить огонь, что сберегло от возгорания квартиры. В результате происшествия пострадавших нет.

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