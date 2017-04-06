В Калининграде ищут водителя, сбившего 15-летнюю девушку возле автобуса
В Калининграде ищут водителя, сбившего 15-летнюю девушку и скрывшегося с места аварии.
В Калининграде ищут водителя, сбившего 15-летнюю девушку и скрывшегося с места аварии.
Авария произошла 4 апреля около 17.10 возле дома № 84 по проспекту Мира, сообщает
Как рассказывают очевидцы, девушка вышла из рейсового автобуса и шла к пешеходной дорожке. В этот момент на нее наехал автомобиль. Как успели заметить пешеходы, это был внедорожник светлого цвета. Водитель не стал останавливаться и скрылся с места ДТП. Девушка же получила серьезные травмы, ее пришлось отправить в больницу.
Свидетелей этой аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефонам: 8 (4012) 552−526 (группа розыска), 552−512 (дежурная часть).