Из главного корпуса ДВФУ эвакуируют людей

Как рассказали очевидцы, всех попросили немедленно покинуть здание главного корпуса. Сейчас люди находятся на улице.

«Я сидел в библиотеке, услышал, как из громкоговорителя объявили об эвакуации. Люди начали вставать, потихоньку выходить из здания. Когда люди хотели зайти обратно, их не пускали, говорили, что всем нужно оставаться на улице. Подъехала аварийная служба ДВФУ, ГБР, начали разбираться», — рассказал студент ДВФУ Илья.

По последним сообщениям, людей начали запускать в корпус, эвакуация оказалось учебной.