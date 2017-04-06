Женщина под Новосибирском убила мужа, привязав за шею к коню
Суд вынес приговоры по делу об убийстве.
Суд вынес приговоры по делу об убийстве.
30-летняя Олеся Кологривая Куйбышевским судом признана виновной и осуждена за убийство, её сожитель 28-летний Максим Завойскин признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.
Ужасное преступление было совершено под Новый год,
С учетом тяжести преступления, данных о личности Кологривой, суд назначил ей наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Определением судебной коллегии по уголовным делам от
По представлению прокурора района судебная коллегия изменила приговор в отношении Завойскина, учла в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, что у него на иждивении ребенок. Первоначально ему присудили штраф 50 тысяч рублей, теперь уменьшили до 45 тысяч, сообщает