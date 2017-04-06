Женщина под Новосибирском убила мужа, привязав за шею к коню

30-летняя Олеся Кологривая Куйбышевским судом признана виновной и осуждена за убийство, её сожитель 28-летний Максим Завойскин признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Ужасное преступление было совершено под Новый год, 31.12.2015 в деревне Бурундуково Куйбышевского района. Между мужем Кологривой, с которым она уже не жила, и ее сожителем Завойскиным вспыхнула ссора. Женщина вмешалась в раздор мужчин самым решительным образом. Пьяная Кологривая взяла в сарае веревку, подошла к супругу, накинула ему на шею петлю и начала её затягивать. Может, ей и не удалось бы его задушить, но она это лассо привязала к хвосту коня, села верхом и волоком потащила мужчину по снегу. Из-за механической асфиксии человек скончался. После того как с мужем было покончено, Кологривая попросила Завойскина помочь ей скрыть следы преступления. Он согласился, сел на коня и также, волоком, оттащил труп к трассе «Куйбышев-Чумаково» в сторону города Куйбышева. На 20 километре трассы он отвязал тело и оставил на обочине.

С учетом тяжести преступления, данных о личности Кологривой, суд назначил ей наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Определением судебной коллегии по уголовным делам от 03.04.2017 приговор в отношении Кологривой оставлен без изменения.