В Магнитогорске после столкновения ВАЗ перевернулся на крышу

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, столкнулись Форд и ВАЗ 2112. От удара отечественный автомобиль перевернулся. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

«Ищем записи с регистраторов у водителей, стоявших на светофоре возле “Бумеранга” и видевших, как на красный неслась двенашка и впечаталась в Форд Мондео», — пишет в соцсетях один из участников аварии.