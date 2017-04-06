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10:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске после столкновения ВАЗ перевернулся на крышу

В Магнитогорске (Челябинской области) 5 апреля на проспекте Ленина произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, столкнулись Форд и ВАЗ 2112. От удара отечественный автомобиль перевернулся. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

«Ищем записи с регистраторов у водителей, стоявших на светофоре возле “Бумеранга” и видевших, как на красный неслась двенашка и впечаталась в Форд Мондео», — пишет в соцсетях один из участников аварии.

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