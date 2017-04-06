На левом берегу Воронежа сгорели три машины

Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного МЧС в 23 часа 57 минут. Очевидцы рассказали спасателям, что на набережной Авиастроителей рядом с домом № 14 загорелись припаркованные автомобили. На место происшествия отправились два пожарных расчета в составе 6 человек и 2 спецмашин. Уже через 10 минут спасатели справились с огнем.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, в результате случившегося никто не пострадал. Однако машины получили серьезные повреждения. Так, в «Мицубиси Лансер» моторный отсек сгорел на площади 3 кв. м, в «Рено Сандеро» — на площади 1 кв. м, в «Ладе Калине» — на площади 0,5 кв. м. Причина пожара пока неизвестна.