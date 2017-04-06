На левом берегу Воронежа сгорели три машины
Вчера, 5 апреля, воронежцы стали очевидцами серьезного пожара на левом берегу Воронежа. По неизвестным причинам там загорелись сразу три машины.
Вчера, 5 апреля, воронежцы стали очевидцами серьезного пожара на левом берегу Воронежа. По неизвестным причинам там загорелись сразу три машины.
Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного МЧС в 23 часа 57 минут. Очевидцы рассказали спасателям, что на набережной Авиастроителей рядом с домом № 14 загорелись припаркованные автомобили. На место происшествия отправились два пожарных расчета в составе 6 человек и 2 спецмашин. Уже через 10 минут спасатели справились с огнем.
Как сообщают в