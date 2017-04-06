В Петербурге задержан восьмой предполагаемый вербовщик «Джебхат ан-Нусры» и ИГ

«Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны восемь граждан из республик Средней Азии», — уточняет ГСУ.

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева сообщила, что Октябрьский районный суд во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении вербовщиков.

«Слушания по материалам об избрании мер пресечения в отношении восьми человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности, состоятся сегодня в Октябрьском районном суде после 15:00 мск», — сказала она.