В Петербурге задержан восьмой предполагаемый вербовщик «Джебхат ан-Нусры» и ИГ

«Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны восемь граждан из республик Средней Азии», — уточняет ГСУ.
Пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева сообщила, что Октябрьский районный суд во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении вербовщиков.
«Слушания по материалам об избрании мер пресечения в отношении восьми человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности, состоятся сегодня в Октябрьском районном суде после 15:00 мск», — сказала она.
По версии следствия, они с ноября 2015 года осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, задержанные стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.
СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро.
Следственный комитет по Петербургу
Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Содействие террористической деятельности» УК РФ. «Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в Следственном комитете.
В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения. Принимаются меры для установления и привлечения к уголовной ответственности соучастников задержанных.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 50. Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.