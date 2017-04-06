Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Бородач с фотографий из метро Петербурга оказался капитаном ВДВ
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10:22 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге задержан восьмой предполагаемый вербовщик «Джебхат ан-Нусры» и ИГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Восьмой подозреваемый в вербовке граждан в запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ) задержан в Санкт-Петербурге, сообщило в четверг Главное следственное управление СК по Петербургу. Ранее ведомство сообщало о задержании семи подозреваемых.

Источник: ИТАР-ТАСС
Читайте также
В Петербурге задержали седьмого подозреваемого в вербовке террористов

«Пятого апреля 2017 года в результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны восемь граждан из республик Средней Азии», — уточняет ГСУ.

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева сообщила, что Октябрьский районный суд во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении вербовщиков.

«Слушания по материалам об избрании мер пресечения в отношении восьми человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности, состоятся сегодня в Октябрьском районном суде после 15:00 мск», — сказала она.

По версии следствия, они с ноября 2015 года осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, задержанные стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.

СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро.
Следственный комитет по Петербургу
Читайте также
В Петербурге задержаны вербовщики в ряды ИГ и Ан-Нусры

Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Содействие террористической деятельности» УК РФ. «Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в Следственном комитете.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения. Принимаются меры для установления и привлечения к уголовной ответственности соучастников задержанных.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 50. Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Комментарии
4
сергей потапов
Мне понравился один комментарий фсбэшника - мы за ним следили)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
сергей потапов
А причём тут теракт в Питере и проблемы с коррупцией? Это чего, мантра какая-то, во всех бедах виновата коррупция? Или как на Украине, во всех своих бедах, виновата Россия?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Рашид Муслимов
Да причём здесь коррупция, проспали террористов вот и всё, скоро погонят руководство питерских правоохранителей!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Петербурге задержан восьмой предполагаемый вербовщик "Джебхат ан-Нусры" и ИГ
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь