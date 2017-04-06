В подъезде на улице Чистопольская разлили ртуть на площади в 3 «квадрата»

В подъезде на улице Чистопольская разлили ртуть на площади в 3 «квадрата»

В Казани накануне утром в подъезде дома № 85 по улице Чистопольская нашли разлитой ртуть на площади примерно в 3 квадратных метров, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.