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11:23 (мск), источник: Prokazan.ru

В подъезде на улице Чистопольская разлили ртуть на площади в 3 «квадрата»

В Казани накануне утром в подъезде дома № 85 по улице Чистопольская нашли разлитой ртуть на площади примерно в 3 квадратных метров, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о разлитой ртути поступило в 12:50.

 — На место выехали сотрудники полиции и МЧС, инцидент случился на 1 этаже — один из жителей, когда заходил в подъезд, задел ногой стеклянный пузырек от таблеток, стоявший на полу. Примерное количество разлитой ртути равнозначно четырем градусникам, — рассказали ProKazan.ru.

В результате инцидента никто не пострадал.

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