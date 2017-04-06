В подъезде на улице Чистопольская разлили ртуть на площади в 3 «квадрата»
В Казани накануне утром в подъезде дома № 85 по улице Чистопольская нашли разлитой ртуть на площади примерно в 3 квадратных метров, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В Казани накануне утром в подъезде дома № 85 по улице Чистопольская нашли разлитой ртуть на площади примерно в 3 квадратных метров, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о разлитой ртути поступило в 12:50.
— На место выехали сотрудники полиции и МЧС, инцидент случился на 1 этаже — один из жителей, когда заходил в подъезд, задел ногой стеклянный пузырек от таблеток, стоявший на полу. Примерное количество разлитой ртути равнозначно четырем градусникам, — рассказали ProKazan.ru.
В результате инцидента никто не пострадал.