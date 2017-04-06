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10:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пенсионерка умерла в больнице после аварии с BMW и Iveco в Воронежской области

ДТП случилось на трассе М4 «Дон» в Павловском районе.

Автомобили BMW Х3 и Iveco столкнулись в Павловском районе в среду, 5 марта. Пострадала 68-летняя пассажирка BMW, жительница Брестской области Белоруссии. Женщина скончалась в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на 689 км трассы М4 «Дон» около 20:40. За рулем BMW был 41-летний водитель из Брестской области. По данным полиции, он допустил столкновение с Iveco, которой управлял 58-летний житель Краснодара.

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