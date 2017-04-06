Пенсионерка умерла в больнице после аварии с BMW и Iveco в Воронежской области

Автомобили BMW Х3 и Iveco столкнулись в Павловском районе в среду, 5 марта. Пострадала 68-летняя пассажирка BMW, жительница Брестской области Белоруссии. Женщина скончалась в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП случилось на 689 км трассы М4 «Дон» около 20:40. За рулем BMW был 41-летний водитель из Брестской области. По данным полиции, он допустил столкновение с Iveco, которой управлял 58-летний житель Краснодара.