В Самаре сотрудники департамента образования подозреваются в получении взятки

По версии следствия, в октябре 2016 г., подозреваемые совместно и согласованно, в целях получения взятки в виде денег потребовали от заведующей одного из детских садов передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе, то есть за не применение в отношении последней входящих в их должностное положение мер ответственности в случаях выявления каких-либо нарушений в деятельности детского сада.

После этого подозреваемые, используя банковскую карту лично получили от заведующей денежные средства в сумме 20 тыс. руб. посредством электронного перевода двумя платежами по 10 тыс. руб. каждый 18 ноября и 15 декабря 2016 г. на банковскую карту, которыми распорядились по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщают в полицейском главке, сотрудники УЭБиПК проверяют оперативную информацию о вымогательстве подозреваемыми денежных средств с руководителей других дошкольных учреждений.