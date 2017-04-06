Автомобиль улетел в кювет в Княгининском районе Нижегородской области 5 апреля

Согласно информации, в 04:10 на 3 км автодороги Княгинино — Островское, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии пострадал его пассажирка 1966 года рождения. С переломом шейного отдела позвоночника и ушибом головного мозга женщина госпитализирована.