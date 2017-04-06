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10:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль улетел в кювет в Княгининском районе Нижегородской области 5 апреля

Автомобиль улетел в кювет в Княгининском районе Нижегородской области 5 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 04:10 на 3 км автодороги Княгинино — Островское, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21099, совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии пострадал его пассажирка 1966 года рождения. С переломом шейного отдела позвоночника и ушибом головного мозга женщина госпитализирована.

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