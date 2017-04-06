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10:23 (мск), источник: РБК

В Минприроды Удмуртии прошел обыск

В здании Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии прошел обыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию агентству также подтвердил министр ведомства Александр Нестеров.

По словам источника агентства, правоохранительные органы провели оперативные мероприятия в здании Минприроды Удмуртии накануне, но не уточнил, какая именно специальная служба работала в министерстве и с чем были связаны мероприятия.

Ранее во вторник, 4 апреля, был задержан экс-глава Удмуртии Александр Соловьев. Следственный комитет России выдвинул против него обвинения в получении взятки на сумму 141,7 млн руб.

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По версии следствия, в 2014- 2016 годах от строителей мостов через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка он получил денежное вознаграждение в 139 млн. руб. и долю в коммерческой компании стоимостью 2,7 млн руб. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ по строительству из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Президент России Владимир Путин 4 апреля отстранил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. Исполнять обязанности губернатора Удмуртии до сентября будет секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

В тот же день Басманный райсуд Москвы постановил поместить Соловьева на два месяца в СИЗО, до 4 июня.

Кроме того, СКР принял решение объединить дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток, с другими делами коррупционной направленности в республике, сообщал ранее «Коммерсант» со ссылкой на следователя Романа Мухачева. По данным издания, это был «очевидный намек» на то, что действия фигурантов расследования будут переквалифицированы в статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

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