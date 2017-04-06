Упавший с самолета кусок глины повредил автомобиль в Иркутске
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Кусок глины, упавший с шедшего на подсадку в Иркутске самолета Ан-26, повредил новый автомобиль — помял стойку, повредил лобовое стекло и капот. В авиакомпании «Якутия», которой принадлежит лайнер, проводят проверку по эту инциденту. Если информация подтвердится, то компания готова выплатить компенсацию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГТРК «Иркутск».
«Пролетал самолет и, видимо, от него
По словам свидетелей, шлейф из глины от самолета протянулся на несколько метров.