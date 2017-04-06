В уфимском микрорайоне Сипайлово прорвало радиатор отопления

Неприятный сюрприз обнаружили в своей квартире жители одной из квартир в Сипайлово. Посреди ночи у них дома прорвало радиатор отопления. Вода залила полы практически по всей площади жилья.

— На место тут же прибыли сотрудники коммунальных служб. Последствия аварии были устранены оперативно — к трем часам ночи все работы были завершены. На месте сейчас работают сантехники, устраняя последствия, — сообщили о результатах ремонта в пресс-службе городской администрации.