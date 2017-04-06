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12:56 (мск), источник: Sputnik.md

Вице-претора Буюкан задержали по делу о коррупции

В претуре столичного сектора Буюканы в четверг начались обыски — расследуется дело о коррупции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В кабинете вице-претора Буюкан Василе Мистряну в четверг проводятся обыски.

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Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Виктория Тимуш.

В операции участвуют офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией.

Первоначально проверка прошла в доме чиновника, а затем началась в его служебном кабинете. Речь идет о расследовании дела по факту коррупции.

Сообщается, что вице-претора задержали.

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