Вице-претора Буюкан задержали по делу о коррупции
В претуре столичного сектора Буюканы в четверг начались обыски — расследуется дело о коррупции.
В претуре столичного сектора Буюканы в четверг начались обыски — расследуется дело о коррупции.
КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В кабинете
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В операции участвуют офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией.
Первоначально проверка прошла в доме чиновника, а затем началась в его служебном кабинете. Речь идет о расследовании дела по факту коррупции.
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