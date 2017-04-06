Вице-претора Буюкан задержали по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В кабинете вице-претора Буюкан Василе Мистряну в четверг проводятся обыски.

Адвоката Валериана Мынзата, сбежавшего накануне из зала суда, объявят в розыск

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Виктория Тимуш.

В операции участвуют офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией.

Первоначально проверка прошла в доме чиновника, а затем началась в его служебном кабинете. Речь идет о расследовании дела по факту коррупции.