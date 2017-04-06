Очередного «бегуна» задержала охрана Золотого моста во Владивостоке

Владивосток, 6 апреля, PrimaMedia.

Попытку пробежать по Золотому Мосту во Владивостоке пресекли сегодня, 6 апреля, сотрудники ведомственной охраны Минтранса России. Как рассказал ИА PrimaMedia начальник отделения охраны Евгений, «бегун» успел преодолеть не больше 50 метров, до того как его остановили.

— Парень, примерно до 30 лет, шел со стороны Пушкинской. Стрелок объяснил ему, что тут ходить нельзя. Мужчина сначала развернулся и пошел назад, но потом внезапно перепрыгнул леера и побежал по мосту. Охрана его задержала очень быстро. При себе у него паспорта не было, имени он своего не называл, — рассказал сотрудник вневедомственной охраны.

По его словам, нарушителя охрана передала на руки полиции. Как сообщил ИА PrimaMedia очевидец задержания, нарушитель находился в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.