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10:54 (мск), источник: Новости Перми

Получены результаты вскрытия щенка, погибшего после издевательств в приюте

Зоозащитники отправили труп собаки, найденной в тяжелом состоянии в муниципальном приюте, на экспертизу. Характер травм измученного животного подтверждает, что щенок пострадал не во время драки.

Зоозащитники получили результаты вскрытия шестимесячного щенка, который погиб на прошлой недели от травм, полученных в муниципальном приюте. Экспертиза выявила рваные раны анального сфинктера, стенок прямой кишки, верхней стенки влагалища и паховой области. Эти данные подтверждают, что такие раны животное не могло получить во время драки с собаками.

При этом смерть щенка наступила в результате остановки дыхания на фоне отека легких вследствие гематом легких и обширных повреждений организма.

Напомним, волонтеры на прошлой неделе обнаружили в муниципальном приюте четырех раненных щенков. У всех у них был разрыв анальных отверстий. Двое из собак погибли.

По словам зоозащитников, такие травмы собаки могли получить при изнасилованиях. Однако руководство приюта утверждает, что животные просто подрались.

Глава Перми распорядился отстранить директора приюта от проверки. Сейчас ее проводит управление по экологии.

В настоящее время волонтеры ищут средства для установки камер видеонаблюдения на территории приюта.

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