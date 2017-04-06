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10:57 (мск), источник: АиФ Омск

Росгвардия в Омске задержала автомобиль с поддельными номерами

Машина значилась в угоне.

Сотрудники Росгвардии задержали группу молодых людей на машине с поддельн6ыми номерами. По данным управления Росгвардии по Омской области, номерная табличка была выдана другому автомобилю.

В салоне оперативники нашли и другие комплекты номерных знаков, а также наборы отмычек, монтировку и даже пистолет.

Ещё 4 апреля силовики получили сигнал от полиции о розыске отечественной машины марки ВАЗ 21093, которую якобы используют для хищения канализационных люков. Во всяком случае по ориентировкам данный автомобиль проходила 15 раз.

Уже на следующие сутки экипаж вневедомственной охраны вышел на след нужного автомобиля в районе улицы 4-я Поселковая и передал информацию об обнаружении подозрительной машины. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Дмитрия Терентьева, прапорщика Романа Ребриева, старшего сержанта Николая Соколова оперативно приступила к поискам. В итоге автомобиль обнаружился в гаражном кооперативе уже на 5-й Послековой.

За рулём и в салоне находились четверо молодых людей 17−18 лет. Документы на машину и даже удостоверения водителя они предъявить не смогли. Зато оперативники выяснили, что автомобиль находился в угоне и ездил с поддельными номерами. Более того, сами номера принадлежат вазовской классике, модели ВАЗ 2102 красного цвета, зарегистрированному в Москаленском районе. В машине нашлись и «родные» номера подозрительного автомобиля, благодаря чему удалось установить, что машина числится в угоне.

В итоге задержанные доставлены в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств. Кстати, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

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