Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
Победительница конкурса «Мисс Мира 2009» стала мэром ГибралтараРяд СМИ назвал ее «самым красивым мэром в мире»
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Армия РФ подошла на 50 км к границе Украины и готовит атаку – СМИ
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Шесть украинских автобусов, забитых мигрантами, въехали в Москву
Боевики наводят порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10:58 (мск), источник: СуперОмск

Омский полицейский за издевательство над алкоголиком получил условный срок

Знаменский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего полицейского (кинолога) группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС подозреваемых и обвиняемых 28-летнего Алексея Домрачева.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УСБ УМВД России по Омской области в отношении Домрачева, а также его двух бывших коллег. В суде установлено, что утром 7 апреля прошлого года один из данных сотрудников, являющийся помощником оперативного дежурного, в отсутствие достаточных оснований, поместил местногопьянчужку в камеру для административно-задержанных, где избил. Более того, он просунул руки задержанного через прутья решетки и, используя наручники, приковал его.

При этом Алексей Домрачев и еще один оперативный дежурный нанесли потерпевшему несколько ударов ногами, причинив побои, физическую боль и нравственные страдания. С целью сокрытия преступления сотрудники полиции уничтожили видеозапись издевательств над мужчиной, однако впоследствии ее удалось восстановить.

По результатам проведенной УМВД России по Омской области служебной проверки они были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. Вину в совершении преступлений Алексей Домрачев не признал.

Знаменский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Уголовное дело в отношении двух его бывших коллег в настоящее время рассматривается в Знаменском районном суде Омской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тиллерсон: России следует отказаться от поддержки Асада
В Петербурге задержали восьмого вербовщика в ряды террористов
В Минприроды Удмуртии прошел обыск
Подозреваемые в нападении на полицейских в Астрахани убиты
Постпред США при ООН: Трамп считает Россию «проблемой»
Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек
Заемщиков просят погасить долг под видом рекламы продуктов
Спорт
Сборная Аргентины без Месси рискует не попасть на ЧМ в России Капитан Аргентины Лионель Месси был дисквалифицирован ФИФА на четыре отборочных матча
Авто
Nissan разработал «идеальный семейный внедорожник» Nissan представляет новую специальную версию внедорожника X-Trail, которая будет выпущена ограниченным тиражом
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли Для участия в новом крупном проекте актриса решилась на кардинальные перемены во внешности и поразила подписчиков своего аккаунта в Instagram первым фото в образе
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото) Хотят ли дети «живых Барби» следовать примеру матерей?
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь