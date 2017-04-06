Омский полицейский за издевательство над алкоголиком получил условный срок

Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УСБ УМВД России по Омской области в отношении Домрачева, а также его двух бывших коллег. В суде установлено, что утром 7 апреля прошлого года один из данных сотрудников, являющийся помощником оперативного дежурного, в отсутствие достаточных оснований, поместил местногопьянчужку в камеру для административно-задержанных, где избил. Более того, он просунул руки задержанного через прутья решетки и, используя наручники, приковал его.

При этом Алексей Домрачев и еще один оперативный дежурный нанесли потерпевшему несколько ударов ногами, причинив побои, физическую боль и нравственные страдания. С целью сокрытия преступления сотрудники полиции уничтожили видеозапись издевательств над мужчиной, однако впоследствии ее удалось восстановить.

По результатам проведенной УМВД России по Омской области служебной проверки они были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. Вину в совершении преступлений Алексей Домрачев не признал.

Знаменский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Уголовное дело в отношении двух его бывших коллег в настоящее время рассматривается в Знаменском районном суде Омской области.