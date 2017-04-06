Злоумышленник, «заминировавший» ТЦ «Галерея» в Краснодаре, задержан полицией

5 апреля молодой человек был задержан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который сообщил о готовящемся взрыве в ТЦ «Галерея» в Краснодаре.

«Личность сообщившего о минировании торгово-развлекательного центра установлена. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает «Кубань 24».

Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что 4 апреля из торгового центра «Галерея» в Краснодаре срочно эвакуированы все сотрудники и посетители. Причиной эвакуации стало сообщение неизвестного в полицию о том, что в здании торгового центра могло быть заложено взрывное устройство.

Кинологи со служебными собаками проверили помещения торгового центра «Галерея», расположенного в центре Краснодара, и не выявили взрывчатых веществ. Сообщение о минировании одного из самых популярных мест шопинга и отдыха горожан было принято полицией по телефону 4 апреля в первой половине дня. Из торгового центра сразу же вывели всех сотрудников и покупателей. Тщательный осмотр центра полицией на присутствие взрывных устройств отказался безрезультатным.