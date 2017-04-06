Злоумышленник, «заминировавший» ТЦ «Галерея» в Краснодаре, задержан полицией
Краснодар, 6 апреля, KrasnodarMedia. Личность лжетеррориста, который по телефону уведомил полицию о возможном взрыве в ТЦ «Галерея», установлена.
Краснодар, 6 апреля, KrasnodarMedia. Личность лжетеррориста, который по телефону уведомил полицию о возможном взрыве в ТЦ «Галерея», установлена.
5 апреля молодой человек был задержан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который сообщил о готовящемся взрыве в ТЦ «Галерея» в Краснодаре.
«Личность сообщившего о минировании
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает «Кубань 24».
Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что 4 апреля из торгового центра «Галерея» в Краснодаре срочно эвакуированы все сотрудники и посетители. Причиной эвакуации стало сообщение неизвестного в полицию о том, что в здании торгового центра могло быть заложено взрывное устройство.
Кинологи со служебными собаками проверили помещения торгового центра «Галерея», расположенного в центре Краснодара, и не выявили взрывчатых веществ. Сообщение о минировании одного из самых популярных мест шопинга и отдыха горожан было принято полицией по телефону 4 апреля в первой половине дня. Из торгового центра сразу же вывели всех сотрудников и покупателей. Тщательный осмотр центра полицией на присутствие взрывных устройств отказался безрезультатным.