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10:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские хирурги извлекли из печени пациента гигантского паразита

Он также уничтожил некоторые сосуды, повредил крупную воротную вену, приближаясь к поджелудочной железе, желудку, поразил лимфоузлы.

Из печени красноярца хирурги краевой клинической больницы извлекли гигантского паразита.

Правый бок у Андрея Аралова заболел в начале осени. На УЗИ обнаружили камень желчного пузыря, назначили лечение. Но боль не уходила и при повторном обследовании был обнаружен объемный процесс в печени. Оказалось печень поражена опасным паразитом альвеококком, который проник не только в печень, но и уничтожил некоторые сосуды, повредил крупную воротную вену, приближался к поджелудочной железе, желудку, поразил лимфоузлы. Только в открытом животе хирурги смогли окончательно оценить всю сложность предстоящей работы.

Такой операции на печени в Красноярском крае не делал еще никто. Ювелирная техника, борьба с кровотечениями, анастомозы на сосудах, «съеденных» паразитарной тканью. Хирургам пришлось удалить сегмент печени размером 7Х9 см. Из-за огромного объема операции больному не окончательно закрыли операционную рану, оставили для ревизии. Вторая, окончательная операция состоялась через два дня.

Сегодня пациент чувствует себя хорошо, и готовится к выписке.

Кстати, наш край — природный очаг альвеокококкоза. В организм человека личинка страшного гельминта попадает после контакта с собаками, при разделке шкур диких животных, поедания немытых лесных ягод.

В кишечнике личинка выходит из яйца и с кровотоком заносится в печень, где почти всегда задерживается. В печени она превращается в пузырек диаметром 2−4 мм, который начинает почковаться. Постепенно в печени формируется плотная, мелкобугристая паразитарная опухоль диаметром от 0,5 до 30 см и даже более.

Циста альвеококка растет, как опухоль, и без лечения неизбежно приводит к смерти. Примечательно, что еще несколько лет назад люди с множественными цистами были обречены, и только развитие технологий в медицине и профессионализм врачей дает таким пациентам шанс на жизнь.

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