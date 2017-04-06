Челнинца задержали за дачу взятки полицейскому

Инцидент произошел в одном из гаражно-строительных комплексов Челнов, где сотрудники отдела экономической безопасности обнаружили продукцию, имевшую признаки фальсифицированного изготовления.

В момент изъятия продукции полицейскими, ее 57-летний владелец предложил одному из оперативников 100 тысяч рублей за возврат товара и уничтожение материалов дела. Мужчина продолжал настаивать даже будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. В момент передачи денег он был задержан.

В отношении 57-летнего челнинца возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.