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11:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинца задержали за дачу взятки полицейскому

(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). 4 апреля в Набережных Челнах за передачу взятки должностному лицу, задержан местный житель, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Инцидент произошел в одном из гаражно-строительных комплексов Челнов, где сотрудники отдела экономической безопасности обнаружили продукцию, имевшую признаки фальсифицированного изготовления.

В момент изъятия продукции полицейскими, ее 57-летний владелец предложил одному из оперативников 100 тысяч рублей за возврат товара и уничтожение материалов дела. Мужчина продолжал настаивать даже будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. В момент передачи денег он был задержан.

В отношении 57-летнего челнинца возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

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