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15:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Пенсионера, страдавшего потерей памяти, нашли мертвым в Волгограде

78-летнего пожилого мужчину, страдавшего потерей памяти, нашли мертвым в одном из дворов в Волгограде вечером в среду, 5 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», по предварительной версии, он скончался от переохлаждения. По их словам, 4 апреля около 04:00 пенсионера видел водитель припаркованной маршрутки, в которую пожилой мужчина хотел забраться, чтобы согреться.

Напомним, что Василий Иванович Недосеко исчез в ночь с 3 на 4 апреля. Пенсионер ушел из дома, расположенного в Вишневой балке в Краснооктябрьском районе города, и не вернулся.

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