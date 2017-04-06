Пенсионера, страдавшего потерей памяти, нашли мертвым в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», по предварительной версии, он скончался от переохлаждения. По их словам, 4 апреля около 04:00 пенсионера видел водитель припаркованной маршрутки, в которую пожилой мужчина хотел забраться, чтобы согреться.

Напомним, что Василий Иванович Недосеко исчез в ночь с 3 на 4 апреля. Пенсионер ушел из дома, расположенного в Вишневой балке в Краснооктябрьском районе города, и не вернулся.